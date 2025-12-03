Получивший срок замглавы минтранса Новосибирской области Ставицкий проиграл апелляцию

В Новосибирске областной суд 3 декабря рассмотрел жалобу защиты бывшего заместителя главы регионального Минтранса Сергея Ставицкого, который ранее был осуждён по делу о растрате в особо крупном размере.

Адвокаты добивались его полного оправдания и отмены решения Железнодорожного райсуда, однако коллегия по уголовным делам не нашла оснований для пересмотра.

По материалам следствия, Ставицкому вменили фиктивную аренду собственного автомобиля Toyota Land Cruiser, который, как утверждают правоохранители, был «сдан» подведомственному учреждению по подложным документам. Ущерб оценили в полтора миллиона рублей. Летом суд назначил ему три года колонии общего режима и штраф в пятьсот тысяч. Осуждённый настаивал, что приговор вынесен ошибочно.

Областной суд оставил решение без изменений, и оно вступило в силу. В этом деле фигурировал и бывший руководитель ТУАД региона Михаил Чуманов, однако его преследование приостановили — он находится на службе в зоне СВO.