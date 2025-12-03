82.76% -1.2
сегодня 09:59
общество

Ремонт дороги к озеру Карачи в 2026 году продолжит тот же подрядчик

Фото: тг-канал "Дороги НСО"
Определён подрядчик на продолжение ремонта автомобильной дороги в Чановском районе, ведущей к популярному курорту «Озеро-Карачи». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Работы на очередном двухкилометровом участке в 2026 году, как и в предыдущие годы, выполнит компания ООО «Стройкабель». Это решение стало частью масштабной программы по восстановлению 28-километровой трассы. Основной причиной, потребовавшей инициирования масштабного ремонта, специалисты называют превышение межремонтных сроков, что привело к значительному износу. Во время обильных осадков проезд на некоторых участках дороги вызывал серьёзные затруднения.

Программа восстановления дороги реализуется поэтапно. В 2024 году был отремонтирован двухкилометровый участок дороги, в этом году подрядчик ООО «Стройкабель» выполнил работы на четырёхкилометровом отрезке. Уже разработана проектно-сметная документация на ремонт в 2026 году. Кроме того в планы уже включён следующий этап работ, охватывающий ремонт очередного участка данной трассы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что губернатор Новосибирской области пообещал разобраться с подсветкой на Бугринском мосту.

