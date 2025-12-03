С опережением графика для жителей Каргатского района строится крупнейший в регионе хирургический корпус

В Каргате возводится новый хирургический корпус – крупнейшее медицинское учреждение, которое на сегодняшний день строится в Новосибирской области. Площадь здания – почти 7 тысяч кв.м с мощностью стационара – 74 койко-места.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что 2-этажное здание хирургического корпуса строится по госпрограмме «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденной Правительством региона.

«Разрешение на строительство объекта выдано год назад, сегодня готовность объекта уже 71 %. Строители в данный момент занимаются обустройством внутренних инженерных сетей, слаботочных систем, внутренней отделкой помещений. Подрядчик на объекте проверенный, надежный – ЗАО РСУ № 5 «НГС», поэтому мы уверены – новый медицинский комплекс будет построен вовремя, с соблюдением всех нормативов и в соответствии со стандартами оснащения», – отметил Дмитрий Богомолов.

По проекту в здании будет обустроено приемное, терапевтическое, хирургическое отделения, отделение лучевой диагностики, отделение анестезиологии и реанимации, операционный блок, акушерское отделение. Штат нового медучреждения – 91 специалист – врачи, средний и младший медперсонал.

Дмитрий Богомолов напомнил, что строительство объектов здравоохранения – основной вектор строительной программы в последние годы. В 2025 году будет введено 20 новых медицинских комплексов, из которых 17 – ФАПов и крупная детская поликлиника в Барабинске. В планах 2026 года – построить еще 21 объект здравоохранения.