СберИндекс оценил расходы сибиряков на лекарства и медицинские товары

В большинстве регионов Сибири темп роста расходов оказался ниже, чем в среднем по стране.

Средние расходы россиян в месяц на лекарства и медицинские товары за год выросли на 13% и достигли 2580 рублей. При этом, как показало исследование СберИндекса, доля затрат на такие товары составила только 3% от общего объёма потребления.

В Сибири средний темп роста расходов составил 11%. Минимальный темп зафиксирован в Кемеровской (10%), Томской областях (9%) и Тыве (8%). В Республике Тыва уровень расходов самый низкий в стране – 1780 рублей.

Чаще всего лекарства и медицинские товары покупают люди старше 45 лет (54% в общем количестве покупателей). 66% всех таких расходов приходится на женщин.

Максимальные траты на эту категорию товаров отмечены у людей старше 50 лет: средний чек — 900 рублей за покупку (+11% за год), а ежемесячные расходы — 2900 рублей (+11,5%). У людей моложе 20 лет средний чек в 2025 году составил 500 рублей (+11,8%). При этом в среднем молодёжь тратит на лекарства 1200 рублей в месяц (+11,5%).

Дарья Цыплакова, управляющий директор, руководитель лаборатории СберИндекс:

«На средние расходы на лекарства и медицинские товары на уровне региона оказывает влияние доля пожилых людей: так, увеличение в регионе этой доли на 5% связано с увеличением трат в этой категории на 15%».