Сибиряки стали чаще путешествовать с помощью кредитной карты

Жители регионов Сибири всё чаще оплачивают гостиничные номера, авиабилеты, топливо для самостоятельных путешествий на автомобиле с помощью кредитной карты.

В этом году в регионах Сибирского банка Сбера оборот по кредитной карте вырос на 25%. При помощи кредитки новосибирцы чаще покупают билеты на самолеты и наземный транспорт, омичи – рассчитываются в ресторанах, а жители Алтайского края и Республики Алтай бронируют гостиницы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим сибиряков за доверие к нашим решениям. Кредитная карта помогает не откладывать покупки, пользоваться выгодными предложениями товаров и услуг на рынке. И при этом не прибегать к уменьшению объемов накоплений, сохраняя деньги на вкладах и накопительных счетах».