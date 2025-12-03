82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 12:06
пробки
4/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 12:06
пробки
4/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 11:29
общество

Сибиряки стали чаще путешествовать с помощью кредитной карты

Фото freepik.com, автор @jannoon028
Подпишитесь на Telegram-канал

Жители регионов Сибири всё чаще оплачивают гостиничные номера, авиабилеты, топливо для самостоятельных путешествий на автомобиле с помощью кредитной карты.

В этом году в регионах Сибирского банка Сбера оборот по кредитной карте вырос на 25%. При помощи кредитки новосибирцы чаще покупают билеты на самолеты и наземный транспорт, омичи – рассчитываются в ресторанах, а жители Алтайского края и Республики Алтай бронируют гостиницы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим сибиряков за доверие к нашим решениям. Кредитная карта помогает не откладывать покупки, пользоваться выгодными предложениями товаров и услуг на рынке. И при этом не прибегать к уменьшению объемов накоплений, сохраняя деньги на вкладах и накопительных счетах».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.