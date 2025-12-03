82.76% -1.2
общество

Смертельно опасную рыбу продали под видом скумбрии

В Тихорецке Краснодарского края местная прокуратура инициировала проверку после жалобы жителя, купившего в магазине рыбу, опасную для здоровья.

Инцидент произошёл в конце ноября 2025 года.

28 ноября мужчина приобрёл в одном из сетевых магазинов свежемороженую скумбрию. После разморозки он заметил, что рыба выглядит необычно и напоминает серебристого иглобрюха — морскую рыбу, содержащую смертельно опасный тетраодотоксин. Этот яд может вызвать тяжёлое отравление и даже привести к летальному исходу при употреблении в пищу.

В связи с этим прокуратура Тихорецкого межрайонного округа начала проверку соблюдения законодательства о качестве и безопасности продуктов питания. Директору магазина направлено официальное предупреждение о недопустимости нарушений. Руководство торговой точки уже предприняло меры для усиления внутреннего контроля за поставляемой продукцией.

Параллельно следственный отдел проводит процессуальную проверку, за ходом которой следят прокуроры. Ведомства намерены установить все обстоятельства инцидента и принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Валерия Ким
Журналист

