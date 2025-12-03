Тысячу отделений Движения Первых создали в образовательных организациях региона

В Новосибирской области активно развиваются первичные отделения «Движения Первых» и система наставничества. По данным регионального правительства, в регионе действует более 1300 отделений, из которых почти тысяча — в образовательных учреждениях.

На заседании Координационного совета 2 декабря заместитель губернатора Валентина Дудникова отметила, что одной из ключевых задач остаётся обеспечение психологической и информационной безопасности подростков. Она подчеркнула, что молодым людям необходимы взрослые наставники, способные выстроить доверительные отношения. По её словам, областные профильные смены играют важную роль, но параллельно создаются постоянные механизмы взаимодействия поколений, включая семейные сообщества «Родные – Любимые» и индивидуальные практики менторства.

Совет рассмотрел выполнение решений предыдущих встреч и утвердил план воспитательных мероприятий на 2025/2026 учебный год для школ и колледжей. Запланирована апробация платформы будьвдвижении.рф для оценки «цифрового следа» участников, а также разработка критериев для вузов, молодёжных центров и других организаций.

В заседании приняли участие представители муниципалитетов, активисты и руководители местных отделений. Участники подчеркнули, что наставничество и профильные смены способствуют социализации подростков, развитию командных навыков и раскрытию потенциала, а также соответствуют целям нацпроекта «Молодёжь и дети».