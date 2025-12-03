Ушла из жизни актриса Ксения Качалина бывшая супруга Михаила Ефремова

Сегодня стала известна печальная новость — Ксения Качалина, актриса театра и кино, ушла из жизни в возрасте 54 лет.

Она была широко известна не только своими ролями на сцене и экране, но и как бывшая супруга Михаила Ефремова. Причина смерти не раскрывается.

Качалина начинала карьеру в театре, где быстро заслужила признание за мастерство и выразительность. Со временем она также снималась в кино, создавая яркие образы, которые запоминались зрителям. Её талант и преданность профессии оставили заметный след в российском искусстве.

Бывшие коллеги и поклонники уже выразили соболезнования в социальных сетях, отмечая её трудолюбие, харизму и доброжелательность. «Ксения была невероятно светлым человеком и настоящим профессионалом», — пишут артисты и зрители.

Ксения Качалина оставила после себя значительное наследие, которое будет жить в сердцах поклонников и коллег.