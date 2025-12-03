В Искитимском районе отмечен рост случаев ОРВИ

В Искитимскую больницу в октябре и ноябре 2025 года обратились 1480 и 1716 человек с респираторными вирусными инфекциями соответственно, сообщили в пресс-службе Центральной районной больницы. Большинство заболевших — дети.

Наибольший рост случаев отмечен в последние две недели ноября: с 17 по 23 число зарегистрировано 434 пациента, а с 24 по 30 ноября — 621. В ноябре у трёх детей и одного взрослого диагностирован грипп. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 24 по 30 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 28 950 случаев ОРВИ и 285 случаев гриппа.

Медики связывают низкий уровень тяжёлых случаев с массовой вакцинацией, которая проводится с августа по декабрь. При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу: записаться к участковому терапевту можно по телефону 122 или через Госуслуги. Для пациентов с ОРВИ в поликлинике №1 организован отдельный вход с торца здания.