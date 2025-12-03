В Новосибирске единогласно приняли бюджет города на 2026–2028 годы

Сегодня на сессии Совета депутатов Новосибирска в первом чтении утвердили бюджет города на 2026–2028 годы, сообщил мэр Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.

На 2026 год доходы планируются в размере 108,6 млрд рублей, расходы — 109,7 млрд. Более половины доходов составляют собственные средства города, при этом межбюджетные трансферты включают дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог.

Социальная сфера остаётся приоритетной: на неё направлено 68,3 млрд рублей, в том числе более 55 млрд — на образование, включая строительство и реконструкцию школ и детсадов, а также оснащение учреждений. На городское хозяйство выделено 41,4 млрд рублей, в том числе 6,1 млрд на капитальные вложения в социальную и коммунальную сферы.

Более 3,2 млрд рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов: благоустройство общественных пространств, ремонт мостов, переселение граждан из аварийного жилья и другие направления. Бюджет города сохраняет социальную ориентированность и обеспечивает участие Новосибирска в ключевых государственных программах.