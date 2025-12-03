В Новосибирске опубликованы все выплаты льготникам в декабре

В декабре 2025 года для федеральных льготников в Новосибирской области объявлено о выплате сразу двух «траншей» — обычной ежемесячной выплаты и дополнительной суммы с учётом ежегодной индексации.

Первая часть — привычная ежемесячная выплата, вторая — увеличение из-за пересмотра размера соцподдержки перед праздниками и на следующий год.

Поддержку получают федеральные льготники — ветераны, инвалиды, «чернобыльцы», участники боевых действий, а также другие категории граждан, имеющих право на льготы и соцуслуги.

Льготники могли выбрать, получать ли соцпакет (лекарства, санаторное лечение, бесплатный проезд и т. д.) либо денежную компенсацию — в зависимости от личных обстоятельств.

Дополнительная декабрьская выплата даётся наперёд, чтобы люди получили деньги до праздников, когда могут быть ограничены банковские и почтовые услуги.

Индексация соцвыплат — регулярная мера: ранее, например, в феврале 2025 года сумма ежемесячной выплаты и стоимость соцпакета были повышены.

Если льготник отказался от набора соцуслуг в натуральном виде, он получает их денежный эквивалент — то есть выплата может быть выше.

В декабре лучше проверить свои банковские реквизиты: двойная выплата — разовая акция, зависящая от графика соцфонда.

Если вы получали натуральный соцпакет, посмотрите — может быть выгоднее выбрать денежную компенсацию.

Контакты и обновлённую информацию можно найти на сайте СФР или в клиентских службах фонда.