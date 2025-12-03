В Новосибирске открылась иммерсивная выставка «Сны Сибири»

В Новосибирском государственном художественном музее стартовал проект «Сны Сибири», посвящённый культуре и искусству древних народов лесной и лесостепной зон Сибири. Об этом рассказали на сайте АртМосковия.

На выставке представлены более 450 кв. м экспозиции с редкими артефактами — погребальная маска возрастом более 2 тыс. лет, бронзовые личины железного века, деревянные украшения пазырыкской культуры и парадная секира раннего железного века. Отдельная зона посвящена этнографическим коллекциям.

Современное искусство представляют работы Сергея Ануфриева, Бориса Молчанова и скульптора Даши Намдакова. Проект инклюзивный: часть экспонатов доступны тактильно с тифлокомментариями и шрифтом Брайля.

Для посетителей подготовлены аудиогид, тематический каталог и образовательная программа с лекциями и творческими занятиями.