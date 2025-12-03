82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 12:06
пробки
4/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 12:06
пробки
4/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 10:31
общество культура

В Новосибирске открылась иммерсивная выставка «Сны Сибири»

Фото: пресс-служба фонда «Таволга»
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирском государственном художественном музее стартовал проект «Сны Сибири», посвящённый культуре и искусству древних народов лесной и лесостепной зон Сибири. Об этом рассказали на сайте АртМосковия.

На выставке представлены более 450 кв. м экспозиции с редкими артефактами — погребальная маска возрастом более 2 тыс. лет, бронзовые личины железного века, деревянные украшения пазырыкской культуры и парадная секира раннего железного века. Отдельная зона посвящена этнографическим коллекциям.

Современное искусство представляют работы Сергея Ануфриева, Бориса Молчанова и скульптора Даши Намдакова. Проект инклюзивный: часть экспонатов доступны тактильно с тифлокомментариями и шрифтом Брайля.

Для посетителей подготовлены аудиогид, тематический каталог и образовательная программа с лекциями и творческими занятиями.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.