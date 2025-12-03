В Новосибирске перестал работать WhatsАpp*: пользователи жалуются на сбои

Жители Новосибирска продолжают сообщать о перебоях в работе популярного мессенджера WhatsАpp*. По словам пользователей, неполадки возникают как при мобильном интернете, так и при подключении к домашнему Wi-Fi.

Горожане отмечают серьёзные проблемы в работе: до вчерашнего дня отправлялись текстовые сообщения, а фотографии грузились по несколько часов. Сегодня приложение не работает: вчерашние сообщения висят в статусе загрузки. У части пользователей приложение полностью перестало подключаться к сети, несмотря на стабильное соединение.

«Со вчерашнего утра отправляю короткий текст — и сообщение просто висит. Фотографии вообще не подгружаются. Сегодня зашел: легли вообще все чаты. Мы долго надеялись, но, похоже, WhatsАpp* больше не с нами. », — поделился читатель Сиб.фм.

Из-за длительных сбоев новосибирцы переходят на альтернативные мессенджеры.

*WhatsАpp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.