82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 21:59
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 21:59
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 21:00
общество

В Новосибирске синоптики предупреждают о резком похолодании и метелях

Фото: мэрия Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске после короткого потепления ожидается резкое ухудшение погоды.

По данным Западно-Сибирского УГМС, уже с 4 по 6 декабря в город придут снегопады, сильный ветер и ощутимый холод.

4 декабря прогнозируют нулевую температуру, мокрый снег и гололёд. Затем усилится северный ветер с порывами до 16 метров в секунду, небо закроют плотные облака, возможны метели. Ночью температура опустится до минус шести градусов, днём — до минус пяти.

Самым холодным станет 6 декабря. Снег почти прекратится, но мороз усилится: ночью ожидается до минус 16 градусов, днём — около минус десяти.

Жителям напоминают о риске аварий на дорогах, падениях ослабленных конструкций и повреждениях воздушных линий. Рекомендуют отказаться от лишних поездок и быть осторожнее на скользких участках.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.