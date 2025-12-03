82.76% -1.2
сегодня 16:30
общество

В Новосибирске таможенники перехватили посылку с 27 отмычками из Китая

Фото: Сибирское таможенное управление
Сибирское таможенное управление сообщает, что на посту Центральной почтовой таможни в Новосибирске была задержана международная посылка из Китая, содержащая 27 отмычек.

Экспертиза установила, что эти предметы относятся к манипуляционным инструментам для негласного вскрытия замков и перемещать их через границу без специального разрешения запрещено. По факту нарушения законодательства возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ, отмычки изъяты.

В 2025 году новосибирские таможенники возбудили 25 дел по аналогичным правонарушениям. Из незаконного оборота также изъяты GPS-трекер, плейер-диктофон, цифровой аудио-видеорегистратор и ручка с функцией диктофонной записи.

Александра Провоторова
журналист

