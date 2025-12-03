В Новосибирске убрали снег с дорог частного сектора и выявили 178 нарушений

Коммунальные службы Ленинского района провели усиленную уборку снега. За последнюю неделю специалисты очистили 18 дорог частного сектора и вывезли 18,5 тысячи кубометров снега. Об этом сообщили в мэрии города.

По словам главы районной администрации Юрия Овчаренко, ежедневно на линию выходят около 65 единиц техники, включая 25 привлечённых машин. В работах участвуют 94 сотрудника — механизаторы, водители и дорожные рабочие.

За неделю выполнено механизированное подметание более 2 тысяч километров дорог и 630 километров тротуаров, вскрыто 6,5 километра проездов. Особое внимание уделяется обработке тротуаров противогололёдными материалами. Также очищены 16 парковочных карманов, 101 пешеходный переход и 156 остановок.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено 178 нарушений правил благоустройства. При этом 147 хозяйствующих субъектов уже устранили замечания. Всего за год заключено 844 соглашения с юридическими лицами на содержание закреплённых территорий.