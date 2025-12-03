82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 20:09
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 18:20
общество

В Новосибирске вандалы сорвали украшения и сломали подсветку в первомайском парке

Фото: МАУ «Дирекция городских парков»
В Первомайском парке Новосибирска зафиксирован очередной случай вандализма.

Ночью неизвестные повредили часть праздничного оформления: у фонтана оказались оборваны провода световой инсталляции, испорчена светодиодная подсветка лавочки, а украсившая ёлку мишура и игрушки оказались сорваны. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции городских парков.

В администрации отметили, что сотрудники долго готовили территорию к зимним праздникам, и такие действия портят не только имущество, но и общее настроение посетителей. Повреждённые элементы планируют восстановить в ближайшее время, чтобы парк сохранил праздничный вид.

Дирекция напоминает горожанам о необходимости бережно относиться к украшениям и не проходить мимо случаев порчи. Отдельно просят объяснять детям, что необдуманные игры могут лишить отдыхающих новогоднего настроения.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
