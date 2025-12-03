В Новосибирске вступили в силу новые штрафы и сборы для водителей

С 1 декабря 2025 года в Новосибирске вступили в силу новые штрафы и сборы, которые касаются не только нарушений ПДД, но и административных требований к автомобилистам — например, по утилизационному сбору и срокам замены водительских прав.

Среди ключевых нововведений:

Пересмотрен размер утилизационного сбора: машины с мощностью двигателя свыше 160 л. с. теперь облагаются повышенной ставкой, что влияет на стоимость как новых, так и подержанных иномарок.

Те, чьё водительское удостоверение истекало в период 2022–2023 годов и не было заменено, должны обновить его до конца года — за невыполнение правила предусмотрен штраф в диапазоне 5 000–15 000 рублей.

Для грузовых и коммерческих автомобилей сохраняются особые требования: например, в зимний период — обязательное наличие цепей противоскольжения для ТС массой свыше 3,5 тонны.

По словам экспертов, необходимость пересмотра штрафов и сборов вызвана задачей усиления ответственности автомобилистов, повышения безопасности на дорогах и стимулирования перехода на более экологичные и безопасные транспортные средства.

Кроме того, повышение утилизационного сбора и обновление правил должны сократить поток на дороги старых и плохо подготовленных машин, особенно тех, что не соответствуют нормам экологичности.

Что важно сделать водителям:

Водителям с автомобилями мощнее 160 л. с. стоит заранее ознакомиться с новыми ставками утилизационного сбора — особенно при покупке подержанного авто.

Тем, чьи права истекли в 2022–2023 гг., нужно обязательно оформить новую водительскую документацию до конца этого года, чтобы избежать штрафов.

Владельцам грузовиков и коммерческого транспорта — проверить комплект зимнего оборудования (например, цепей противоскольжения) и соответствие машины новым требованиям перед выездом.

Всем водителям — быть аккуратными на дорогах: новые меры контроля распространяются на нарушения ПДД, а также на соблюдение страховок, техосмотра и других обязательных условий.