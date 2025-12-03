82.76% -1.2
общество

В Новосибирске запуск всех поездов «Ермак» отложен до января 2026

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
Глава Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что новые поезда «Ермак» начнут полноценную работу на обеих линиях метро с января 2026 года.

Об этом он рассказал в эфире радио «Городская волна», что цитируют «Новосибирские новости».

По его словам, до конца декабря в пассажирской эксплуатации будет только один состав. Остальные четыре поезда выйдут на маршруты после наступления нового года, поскольку действующие лизинговые условия разрешают их использование лишь с 2026 года.

Чмыхайло отметил, что «Ермаки» оснащены современной цифровой системой управления и обновлённой ходовой частью. Пассажиры уже обратили внимание на более плавный ход благодаря пневматической подвеске. В вагонах установлены системы вентиляции, кондиционирования и обеззараживания воздуха. Конструкция составов создана на базе модели «Балтиец», разработанной для метро Санкт-Петербурга.

