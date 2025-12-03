В Новосибирской области льготники получат две выплаты в декабре

В декабре 2025 года федеральные льготники в Новосибирской области получат сразу две выплаты. Речь идёт о стандартной ежемесячной сумме и дополнительном начислении, которое произведут с учётом ежегодной индексации.

Первая выплата - это обычное ежемесячное обеспечение. Вторая связана с пересмотром размеров соцподдержки накануне праздников и на следующий год.

Получателями выплат являются ветераны и инвалиды, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участники боевых действий и другие категории граждан, имеющих право на федеральные льготы.

Льготники могут выбирать между натуральным соцпакетом (лекарства, санаторное лечение, бесплатный проезд) и денежной компенсацией - размер выплаты зависит от выбранного варианта. Тем, кто отказался от набора соцуслуг, перечислят денежный эквивалент, поэтому сумма может быть выше.

Дополнительные декабрьские средства начислят заранее, чтобы люди успели получить их до новогодних праздников, когда банковские и почтовые сервисы работают по сокращённому графику.

Жителям рекомендуют проверить банковские реквизиты: двойная выплата — разовая мера, зависящая от графика социального фонда. При необходимости можно уточнить информацию или сменить формат получения соцуслуг в клиентских службах СФР и на официальном сайте ведомства.