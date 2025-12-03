В Новосибирской области мужчина угрожал знакомому топором

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Маслянинского района, обвиняемого в угрозе убийством. Обвинительный акт утвердил прокурор района Павел Дмитроченков. Об этом сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

По данным дознания, инцидент произошёл ночью 4 августа 2025 года в рабочем посёлке Маслянино. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта он взял на веранде топор, вышел с ним на крыльцо, замахнулся в сторону оппонента и высказал угрозу убийством.

Потерпевший воспринял угрозы всерьёз, учитывая агрессивное состояние мужчины, наличие топора и характер его высказываний.

Материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье 4-го судебного участка Черепановского района.

Максимальная санкция по ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.