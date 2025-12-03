82.76% -1.2
сегодня 02:44
общество

В Новосибирской области стартовала Декада инвалидов

Фото: nso.ru
С 1 по 10 декабря в Новосибирской области пройдет Декада инвалидов, включающая семинары, мастер-классы, фотосессии и работу горячих линий. Главный акцент – развитие инклюзивных инициатив и повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями.

В региональном правительстве отмечают, что приоритетом остается создание комфортных условий для жизни и работы граждан с инвалидностью. Особое внимание уделяется расширению возможностей трудоустройства, развитию туризма и культурного досуга, улучшению жилищных условий и внедрению современных технологий реабилитации.

Власти сообщают, что в области активно повышают квалификацию сотрудников реабилитационных центров и сервисных учреждений. Разрабатываются новые стандарты комплексной помощи – медицинской, социальной и психологической. Для людей с инвалидностью организованы специальные экскурсионные маршруты, адаптированные туристические программы, а также создана доступная среда для посещения театров, музеев и спортивных арен.

Культурная программа Декады размещена на сайте областного министерства культуры, а полный перечень мероприятий – на портале министерства труда и соцразвития региона.

Александра Моисеева
Журналист

