В Новосибирской области учебные заведения открыли 50 лабораторий с IT-компаниями

Учебные заведения региона и крупные IT-компании создали около 50 совместных лабораторий.

С 2026 года аккредитованные компании с численностью сотрудников от 100 человек и выручкой свыше миллиарда рублей обязаны направлять часть сэкономленных на налогах средств на подготовку кадров. Об этом сообщили в ТАСС.

Соглашения с вузами предусматривают, что компании инвестируют минимум 3% от налоговых льгот в образовательные проекты. В Новосибирской области таких компаний более десяти, и уже открыто около пятидесяти лабораторий, обеспечивающих практическую подготовку студентов.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что сотрудничество вузов и бизнеса формирует кадровый резерв для цифровой экономики. Сейчас в 10 вузах и 14 колледжах ежегодно обучают более трёх тысяч IT-студентов, а за пять лет количество бюджетных мест увеличилось почти на треть.

