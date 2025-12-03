В новосибирском метро растёт число пассажиров, оплачивающих проезд «по улыбке»

В Новосибирском метрополитене подвели первые итоги использования биометрической системы оплаты.

С 1 ноября по 1 декабря 2025 года через неё было совершено 7 668 проходов. Эти данные привели в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен» в ответ на запрос «Прецедента».

В подземке напомнили, что биометрическая система, работающая через Единую систему идентификации и аутентификации, заработала на всех станциях с начала ноября. Сейчас полностью оснащены турникеты на «Спортивной» и «Площади Ленина», а на остальных станциях по два терминала установлены в каждом вестибюле. Всего функционирует 88 устройств.

Мэр Максим Кудрявцев, испытавший систему в день её запуска, заявлял, что до конца года количество терминалов почти удвоят. В дальнейшем их планируют установить на все турникеты метро.