сегодня
03 декабря, 21:59
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня
03 декабря, 21:59
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 20:30
общество

В новосибирском метро растёт число пассажиров, оплачивающих проезд «по улыбке»

Фото: Сиб.фм
В Новосибирском метрополитене подвели первые итоги использования биометрической системы оплаты.

С 1 ноября по 1 декабря 2025 года через неё было совершено 7 668 проходов. Эти данные привели в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен» в ответ на запрос «Прецедента».

В подземке напомнили, что биометрическая система, работающая через Единую систему идентификации и аутентификации, заработала на всех станциях с начала ноября. Сейчас полностью оснащены турникеты на «Спортивной» и «Площади Ленина», а на остальных станциях по два терминала установлены в каждом вестибюле. Всего функционирует 88 устройств.

Мэр Максим Кудрявцев, испытавший систему в день её запуска, заявлял, что до конца года количество терминалов почти удвоят. В дальнейшем их планируют установить на все турникеты метро.

0
Игорь Кириченко
Журналист

