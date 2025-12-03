В России предложили способ защиты от «схемы Долиной»

Как считает зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, возвращать право собственности на жилье можно только после полного возврата денег покупателю.

Возвращать право собственности на недвижимость только после полного возврата денег покупателю на фоне распространения "схемы Долиной" предложили по итогам круглого стола в Госдуме. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ (фракция «Справедливая Россия — За правду») Александр Аксененко, депутат от Новосибирской области.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.

«Прошел круглый стол с участием не только депутатов, но и представителей различных ведомств, а также нотариального и риелторского сообществ. По его итогам были выработаны предложения для разработки общей позиции — все внесенные инициативы будут проработаны и объединены. Одно из стоящих и жизнеспособных предложений, на мой взгляд — возвращать право собственности на недвижимость только после полного возврата денег покупателю. Сейчас огромное количество схем "завязано" именно на многократной перепродаже якобы мошенникам или из-за непонимания собственных действий продавцом», — сказал собеседник агентства.

Парламентарий уточнил, что круглый стол носил название «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости: новые вызовы и законодательные решения». Предложение по возвращению права собственности после полного возврата средств прозвучало от замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого. По словам Аксененко, с позицией Бутовецкого согласилась судья Верховного суда Татьяна Вавилычева.

Депутат подчеркнул, что в ходе обсуждения на круглом столе стало известно про случаи, когда пенсионерке, якобы попавшейся на уловку мошенников, возвращали квартиру, и уже через неделю она снова выставляла ее на продажу и проворачивала схему еще раз. «Коллеги были едины во мнении, что зачастую покупатель оказывается потерпевшим от мошенников, о которых он даже не знал. Обманули-то продавца, а страдает почему-то покупатель. И именно в этом самая большая проблема», — пояснил Аксененко.

Он отметил, что еще одним способом решения проблемы в парламенте видят заморозку суммы оплаты на неделю на безопасном счете. «С коллегами по фракции "Справедливая Россия" внесли такой законопроект, он поддержан также спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Согласно инициативе, деньги будут заморожены на безопасном счете, чтобы продавец жилья мог "прийти в себя" в случае, если находится под влиянием мошенников», — уточнил он.

Также Аксененко обратился в Минздрав РФ с просьбой разработать перечень заболеваний, при которых проведение сделок с недвижимостью будет запрещено. «То есть, если собственник болен чем-то из списка, он не сможет самостоятельно принять решение о проведении сделки. Считаю, что таким образом можно будет минимизировать количество "откатов" по медицинским основаниям», — объяснил депутат.