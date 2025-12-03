82.76% -1.2
сегодня 20:00
общество

В университете Новосибирска устранили протечку и отремонтировали потолок в аудитории

Фото: пресс-служба СибГУТИ.
В одном из зданий Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики подтвердили факт протечки кровли.

Инцидент произошёл в корпусе №5 на улице Бориса Богаткова, где оказалась повреждена одна из аудиторий.

В пресс-службе вуза сообщили, что потолок восстановили оперативно, и ремонт уже завершён.

По уточнению университета, занятие в этой аудитории провели по ошибке — информация о ремонте не была согласована с учебно-методическим отделом. Сейчас помещение вновь открыто для студентов, и учебный процесс продолжается в обычном порядке.

Игорь Кириченко
Журналист

