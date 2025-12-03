82.76% -1.2
Владимир Бутузов покидает новосибирскую «Сибирь» после восьми сезонов

Фото: "ХК Сибирь"
Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Владимир Бутузов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщили в канале клуба.

Владимир выступал за команду на протяжении восьми сезонов, проведя 379 матчей, забросив 68 шайб и отдав 74 результативные передачи. Клуб поблагодарил спортсмена за годы игры и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

В канале ХК «Сибирь» Бутузов обратился к болельщикам:

«Дорогие болельщики, хочу сказать вам огромное спасибо за это время и за вашу невероятную поддержку. «Сибирь» для меня — родной клуб, и мне искренне жаль, что пришлось его покинуть. Но такова хоккейная жизнь — пришло время двигаться дальше. Вы — лучшие болельщики в мире, навсегда останетесь в моём сердце. Любите и верьте в «Сибирь». Надеюсь, мы ещё увидимся».

Клуб и игрок расстались на дружеской ноте, и болельщики продолжают поддерживать команду.

Александра Провоторова
журналист

