Юрист Дмитриенко рассказала, что грозит курьеру за избиение пенсионерки в Новосибирске

В Новосибирске после нападения на 71-летнюю женщину в подземном переходе у часовни на площади Ленина возбуждено уголовное дело.

Юрист компании «Кучеренко и Помельцев» Валерия Дмитриенко в комментарии для «АиФ-Новосибирск» рассказала, какие меры ответственности предусматривает закон в подобных ситуациях.

Она пояснила, что итоговая квалификация зависит от заключения медэкспертизы. Если у пострадавшей обнаружат лёгкий вред здоровью, действия курьера подпадут под статью 115 УК РФ. В таком случае ему может грозить штраф до сорока тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до четырёх месяцев. Кроме того, женщина имеет право через суд потребовать возмещения затрат на лечение и компенсации морального вреда.

Если же медики не выявят вреда здоровью, происшествие могут рассматривать как административное правонарушение, где максимальный штраф составляет тридцать тысяч рублей. При этом наличие у подозреваемого предыдущего административного наказания за подобные действия автоматически переводит ситуацию в плоскость уголовной ответственности.

Нападение произошло вечером 1 декабря. На записи камеры видно, как курьер догоняет женщину и наносит ей удар ногой в лицо, после чего скрывается. Видео вскоре разошлось по соцсетям, а полиция установила личность и задержала фигуранта.