сегодня
03 декабря, 20:10
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 19:00
общество

Женщине из Новосибирской области присвоили звание «Мать-Героиня»

Фото: телеграм-канал Андрея Травникова
Жительнице Куйбышева Наталье Пилипенко присвоено звание «Мать-героиня».

Сообщение об указе президента появилось в телеграм-канале губернатора Андрея Травникова. Власти отмечают, что награда вручена за значимый личный вклад в укрепление семейных традиций и воспитание большого числа детей.

В семье, где главой является Сергей Пилипенко, старшие уже живут самостоятельно, несколько учатся в вузах и школах, один из сыновей проходит службу во Владивостоке и имеет поощрения от командования. Ранее, в 2010 году, Наталья Пилипенко получила региональную награду «За материнскую доблесть», а её супруг — знак района «За верность отцовскому долгу».

По словам губернатора, это звание относится к числу высших государственных наград страны и присуждается матерям, воспитавшим десятерых и более детей. В Новосибирской области Наталья Пилипенко стала четвёртой обладательницей этого статуса.

Игорь Кириченко
Журналист

