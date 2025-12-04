13-я пенсия перед Новым годом: Почему россияне не верят Госдуме

В преддверии Нового года Государственная дума традиционно вернулась к обсуждению идеи дополнительной финансовой поддержки для пожилых граждан. Внесены предложения о введении ежегодной 13-й пенсии (равной ежемесячной выплате) и разового «новогоднего капитала» в размере 5000 рублей.

Однако на этот раз сами пенсионеры восприняли инициативу с откровенным скептицизмом, который граничит с недоверием. Причина проста: за последние годы десятки аналогичных законопроектов неизменно отвергались правительством.

Инициатива о 13-й пенсии действительно привлекательна, поскольку могла бы стать существенным подспорьем для миллионов граждан, чьи доходы минимальны и стремительно съедаются ростом цен на ЖКУ, лекарства и продукты. Дополнительные 5000 рублей стали бы приятным бонусом для покупки подарков или организации праздничного стола.

Тем не менее, на пути к реализации этих мер стоит неразрешимое препятствие — государственный бюджет. Правительство и, в частности, Министерство финансов, регулярно выступают против таких масштабных выплат. Экспертные оценки показывают, что ежегодное финансирование 13-й пенсии потребовало бы сотни миллиардов рублей из казны, а единовременный «Новогодний капитал» — десятки миллиардов. Найти такие средства при текущих приоритетах расходов, по мнению властей, невозможно.

Аналитики подчеркивают, что появление таких инициатив именно в канун крупных праздников или политических кампаний часто носит характер пиар-акции. История вопроса показывает, что пока ни один подобный законопроект не прошел стадию одобрения Кабинетом министров. Накопленное разочарование граждан, чувствующих себя забытыми после выхода на пенсию, заставляет их относиться к новым обещаниям без иллюзий.

Таким образом, высокая социальная значимость предложения вновь сталкивается с жесткой экономической реальностью, и, вероятнее всего, очередная новогодняя инициатива так и останется невыполненным обещанием.