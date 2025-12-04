4 декабря: почему нельзя плакать и кричать на детей?

4 декабря 2025 года, православные христиане отмечают один из двенадцати главных (двунадесятых) церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен торжественному событию из жизни Девы Марии.

Когда ей исполнилось три года, её родители, святые Иоаким и Анна, исполнили свой обет: привели дочь в Иерусалимский храм для посвящения Богу. В храме Мария провела свое детство и юность, готовя себя к великому служению.

Что обязательно нужно делать 4 декабря?

Посещение храма: главное — посетить праздничное богослужение. Введение считается важным духовным рубежом, символизирующим начало нового этапа. В этот день принято молиться Пресвятой Богородице о благополучии в семье, о детях и о даровании сил для духовного пути.

В народной традиции Введение часто называли "воротами зимы". Считалось, что после этого дня зима окончательно вступает в свои права.

Что нельзя делать в праздник Введения?

Как и в любой двунадесятый праздник, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, работой по дому (стиркой, шитьём, уборкой) или рукоделием, следует избегать конфликтов, ругани и сквернословия. День должен пройти в мире и благочестии, хотя в честь праздника разрешена рыба, продолжать поститься обязательно. Нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца, запрещено ругаться, сплетничать и осуждать других. Также в этот день запрещено ругать детей: считалось, что это может навлечь на них болезни.

Народные приметы

По погоде на Введение судили о грядущей зиме: если в день Введения ударит сильный мороз, то все зимние праздники (включая Рождество и Крещение) будут холодными, если на Введение лежит снег, то он, по поверью, уже не растает до самой весны, если день теплый и солнечный, то можно ждать хорошего урожая в следующем году.

Введение во храм Пресвятой Богородицы является неподвижным праздником, то есть всегда отмечается 4 декабря.