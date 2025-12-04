Беспилотники будут следить за заготовкой новогодних елок в Новосибирской области

«Лес от этих рубок не страдает. Новогодние ели и сосны поступают в продажу исключительно благодаря плановым лесохозяйственным работам – санитарным рубкам и рубкам ухода, которые необходимы для здоровья леса. Мы используем деревья, которые все равно подлежат удалению для прореживания, оздоровления насаждений или убираются при расчистке трасс линий электропередач», – пояснил начальник отдела лесных отношений по Новосибирскому лесничеству минприроды региона Антон Басалаев.

В преддверии праздников охрана лесов усилена. Патрулирование ведется с помощью беспилотников, спутника и фотоловушек, которые помогают мгновенно выявлять нарушения. Антон Басалаев напомнил, что минимальная сумма штрафа за незаконно срубленное дерево составляет от четырех до шести тысяч рублей. «Как показывает практика, нарушители рубят деревья в объеме, который предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до семи лет», – подчеркнул он.

Всего в этом сезоне лесхозы и арендаторы планируют заготовить более пяти тысяч хвойных деревьев. В лесостепной зоне, приобских лесах и ленточных борах заготавливают сосну и ель, а в присалаирских лесных массивах региона – пихту.