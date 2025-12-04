Беспилотники следят за заготовкой новогодних елок в Новосибирской области

В Новосибирской области усилили надзор за заготовкой хвойных деревьев перед новогодними праздниками.

Минприроды региона уточняет, что работы ведутся только в рамках санитарных рубок и мероприятий по уходу за лесом, которые запланированы до конца декабря.

Как сообщил начальник отдела лесных отношений Антон Басалаев, ели и сосны, поступающие в продажу, относятся к обязательному фонду вырубки. Их удаляют при прореживании, оздоровлении насаждений и расчистке линий электропередач, что, по его словам, не вредит лесу и даже способствует его восстановлению.

Вместе с тем перед праздниками усилили охрану: патрулирование ведут с использованием беспилотников, спутниковых систем и фотоловушек. Ведомство напоминает, что штраф за незаконную рубку начинается от четырёх тысяч рублей, а в случае крупного ущерба может достигать полумиллиона или обернуться лишением свободы сроком до семи лет.