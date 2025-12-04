Бюджет Новосибирска на 2026 год прошёл первое чтение

На третьей сессии восьмого созыва Совета депутатов города Новосибирска депутаты единогласно утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении.

Основные параметры бюджета в 2026 году составят: расходы – 109,7 млрд рублей, доходы – 108,6 млрд рублей, дефицит – 1,09 млрд рублей.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия»), отметил, что помимо собственных доходов в бюджете запланированы субвенции и субсидии из федерального и областного бюджетов.

«В структуре доходной части основную долю занимают налоговые и неналоговые доходы. Это 52,5%. Налоговые доходы – это транспортный налог, земельный налог, туристический налог и основной наш налог на доходы физических лиц. Также запланированы субсидии и субвенции из федерального и областного бюджетов в размере 51,6 млрд рублей. Депутатское объединение «Единая Россия» в Совете депутатов вышло с предложениями выделить дополнительные средства на ремонт тротуаров, придомовых территорий и домов, на содержание сетей наружного освещения, на вывоз снега, обрезку деревьев, ликвидацию свалок, на реализацию наказов, на ремонт аварийной школы №40. Считаем очень важным предложение о социальной поддержке участников CВО и членов их семей», — прокомментировал Игорь Кудин.

Также на сессии депутатам была представлена информация о ремонте и содержании городских дорог в текущем году.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский (депутатское объединение «Единая Россия») рассказал, что, по словам вице-мэра Новосибирска Иосифа Кодалаева, на ремонт дорог и тротуаров из бюджетов всех уровней в этом году было потрачено почти 3 млрд руб.

«Более 20 депутатов выразили свою точку зрения, свою обеспокоенность по теме уборки. На протяжении трех лет идёт приобретение специализированной техники, в том числе и снегоуборочной. На сегодняшний день на уборку дорог выходит 800 единиц специализированной снегоуборочной техники, что в принципе соответствует нормативам. Но помимо уборки снега есть проблемы, связанные с отсыпкой. Муниципальные службы уже в некоторой степени адаптировались к аномальным и непредсказуемым ситуациям. Есть понимание, как действовать, как бороться с этой проблемой. И я надеюсь, что впредь мы будем уже плановом режиме справляться со снегопадами», — прокомментировал Кирилл Покровский.

