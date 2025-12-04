Дроны помогают ловить нарушителей при сбросе отходов в Новосибирской области

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области усилило контроль над незаконным сливом отходов, применяя беспилотные летательные аппараты для скрытого наблюдения за «проблемными точками». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 3 декабря инспекторы провели очередной рейд по выявлению нарушений в сфере обращения с отходами и водоотведения. Как пояснил начальник отдела оперативного реагирования – экологической инспекции Николай Буртахов, слив жидких коммунальных отходов разрешён только в специально оборудованных местах, а за его нарушение предусмотрена административная ответственность. Для поимки нарушителей с поличным патрулирование было организовано с использованием беспилотника.

В ведомстве также отметили, что нарушители часто организуют систему предупреждения о приближении наземных патрулей. Применение БПЛА позволяет исключить этот «человеческий фактор», дистанционно контролировать обстановку и оперативно выезжать на место нарушения.

В ходе рейда одного из нарушителей задержали, однако он отказался от составления протокола и скрылся. Однако факт нарушения зафиксирован, а гражданин ранее уже был замечен в аналогичных инцидентах. Его данные будут переданы для привлечения к ответственности.

С начала 2025 года Минприроды региона провело свыше 70 выездных обследований по фактам несанкционированного слива ЖКО. По их результатам вынесено 18 постановлений о назначении административных наказаний.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Минприроды Новосибирской области установило виновников вони в микрорайоне «Чистая слобода» в Новосибирске.