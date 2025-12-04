Две несовершеннолетние девушки в Новосибирской области обвиняются в групповом угоне автомобиля

По версии следствия, 3 июля 2025 года девушки Т. и П., находясь в состоянии алкогольного опьянения вместе с третьим участником Н., вступили в преступный сговор. Целью их действий стал угон «Лада Приора» 2008 года, принадлежащей местному жителю Я. Об этом сообщили в группе Суды общей юрисдикции Новосибирской области.

Несовершеннолетняя Т. взяла ключи от автомобиля из кармана потерпевшего, после чего они с Н. направились к машине, которая стояла возле дома. Воспользовавшись тем, что двери автомобиля были незаперты, Т. села за руль, П. заняла место переднего пассажира, а Н. — заднего пассажира. Девушки и их сообщник поочерёдно управляли автомобилем, совершая угон по предварительному сговору.

Дело было передано в Купинский районный суд для рассмотрения по существу. Судебное заседание назначено на 10 декабря 2025 года.