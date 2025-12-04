Энергетики Новосибирска начали демонтаж незаконных подвесов на опорах ЛЭП

Компания «Россети Новосибирск» приступила к массовому снятию самовольных линий связи с опор электропередачи. Первые работы прошли в Пашино: специалисты демонтировали оборудование с 75 опор, что снизило риски повреждения ЛЭП и обеспечило свободный доступ для обслуживания.

В регионе насчитывается более 27 тысяч опор с незаконными подвесами, около 6 тысяч из которых до сих пор не оформлены официально. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Новосибирске и близлежащих районах, где провайдеры оставляют оборудование бесхозным и избегают легализации.

Нелегальные подвесы создают угрозу аварий: они увеличивают нагрузку на опоры, могут контактировать с проводами и мешают работе энергетиков. Масштабная проверка и демонтаж проводятся для обеспечения безопасности электросетей и нормального функционирования ЛЭП.