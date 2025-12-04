Форум ректоров профильных ассоциаций университетов России и Китая стартовал в Новосибирской области

С 3 по 5 декабря в Новосибирской области проходит III Форум ректоров профильных ассоциаций университетов России и Китая, посвящённый сотрудничеству двух стран в сфере образования, экономики и цифровизации. В первый день на пленарном заседании выступила заместитель губернатора региона Валентина Дудникова. Она отметила, что форум проводится при поддержке областного правительства, объединяет лидеров 15 российско-китайских ассоциаций вузов и создаёт международную площадку для обмена опытом, лучшими практиками и междисциплинарного взаимодействия.

Организаторы рассматривают мероприятие как важный инструмент развития гуманитарных связей между Россией и Китаем. Сейчас сеть профильных ассоциаций охватывает более 500 университетов.

Форум принимает Новосибирский государственный университет экономики и управления. Здесь собрались более 40 представителей вузов — секретариатов ассоциаций и университетов региона. Участники знакомятся с образовательной средой области, обсуждают возможности межрегионального и международного сотрудничества.

Деловая программа охватывает вопросы расширения научно-образовательного взаимодействия, подготовки специалистов для совместных торгово-экономических проектов, интеграции цифровых платформ и обеспечения их безопасности.