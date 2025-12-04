Год колонии за пьяную езду на питбайке получил житель Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина отправится в колонию за вождение в пьяном виде. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, он обвинялся по части 2 статьи 264.1 УК РФ.

Инцидент произошел 26 сентября, когда нетрезвый сибиряк управлял питбайком KAYO и был остановлен полицейскими. Поскольку у мужчины уже имелась судимость по этой же статье, его привлекли к ответственности по более строгой части уголовного кодекса.

3 декабря Сузунский районный суд приговорил его к году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Помимо реального срока, суд запретил осуждённому в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Сам питбайк по решению суда был конфискован в доход государства.