82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 16:58
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 16:58
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
сегодня 14:38
общество

Кемеровские рестораны и бары бойкотируют Ларису Долину

Фото: тг / Лариса Долина
Подпишитесь на Telegram-канал

В Кемерово несколько увеселительных заведений объявили о запрете на посещение и выступления народной артистки Ларисы Долиной. Причина — судебный спор певицы о возвращении проданной квартиры. О ситуации сообщили VSE42.Ru.

Популярный рестобар на проспекте Октябрьском сообщил в соцсетях, что треки Долиной не будут играть в заведении, а сама певица «навсегда запрещена». Ещё один бар на Томской улице объявил, что Долина не сможет посещать заведение, участвовать в розыгрышах и проводить концерты.

Некоторые комментаторы усомнились, что певица когда-либо планировала посещать кемеровские бары, а другие восприняли действия заведений как пиар-акцию.

Скандал вокруг квартиры Долиной продолжается в сети. В прошлом году она продала жильё матери-одиночке Полине Лурье за 112 млн рублей, но позже суд признал законным возвращение квартиры Долиной после того, как певицу обманули аферисты. Покупательница осталась без жилья и средств.

На этом фоне в России разгорается кампания по «отмене» Ларисы Долиной.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.