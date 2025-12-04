Кемеровские рестораны и бары бойкотируют Ларису Долину

В Кемерово несколько увеселительных заведений объявили о запрете на посещение и выступления народной артистки Ларисы Долиной. Причина — судебный спор певицы о возвращении проданной квартиры. О ситуации сообщили VSE42.Ru.

Популярный рестобар на проспекте Октябрьском сообщил в соцсетях, что треки Долиной не будут играть в заведении, а сама певица «навсегда запрещена». Ещё один бар на Томской улице объявил, что Долина не сможет посещать заведение, участвовать в розыгрышах и проводить концерты.

Некоторые комментаторы усомнились, что певица когда-либо планировала посещать кемеровские бары, а другие восприняли действия заведений как пиар-акцию.

Скандал вокруг квартиры Долиной продолжается в сети. В прошлом году она продала жильё матери-одиночке Полине Лурье за 112 млн рублей, но позже суд признал законным возвращение квартиры Долиной после того, как певицу обманули аферисты. Покупательница осталась без жилья и средств.

На этом фоне в России разгорается кампания по «отмене» Ларисы Долиной.