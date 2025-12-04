Миллионы школьников в шоке: Роблокс заблокировали в РФ

Вчера, 3 декабря 2025 года, Роскомнадзор (РКН) официально ограничил доступ к Roblox — чрезвычайно популярной среди российских школьников онлайн-платформе-песочнице, где пользователи создают и играют в собственные виртуальные миры.

Сбои в работе сервиса начали фиксировать еще утром, а к вечеру ведомство подтвердило, что причиной стало решение о блокировке.

В качестве основания для принятия столь жестких мер РКН назвал «массовое и неоднократное распространение» на платформе материалов, которые, по мнению регулятора, содержат: пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности; призывы к совершению насильственных и противоправных действий.

Ведомство подчеркнуло, что регулярный мониторинг показал неспособность администрации американского сервиса обеспечить полную защиту детей от нежелательного контента. Согласно заявлению РКН, в игровом пространстве присутствует большое количество «неподобающего контента», который «может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей», создавая условия для совершения противоправных действий.

Особое внимание РКН уделил рискам, связанным с домогательствами к детям в игре, а также возможностям, которые предоставляют игровые «комнаты» и локации: пользователи могут «стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, участвовать в азартных играх» и т.д.

Отмечается, что ранее в 2025 году РКН неоднократно направлял администрации Roblox требования об ограничении доступа к запрещенным материалам, но эти уведомления были проигнорированы. При этом упоминается, что в январе того же года сервис все же блокировал контент с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений по требованию российского регулятора.

Roblox остается востребованной «виртуальной вселенной» среди детей и подростков, которые используют ее для общения, создания своих миров и игры в различные жанры.