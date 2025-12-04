Новосибирец получил условный срок за вырубку леса

Куйбышевский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю области за незаконную рубку деревьев. Мужчина признан виновным по статьям 260 УК РФ за уничтожение лесных насаждений в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

Суд установил, что в 2020 году подсудимый на территории Северного района вырубил 47 осин и 110 сосен, причинив ущерб Министерству природных ресурсов и экологии региона.

Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.