сегодня
04 декабря, 16:58
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
сегодня 16:11
общество проиcшествия

Новосибирец получил условный срок за вырубку леса

Фото: Прокуратура Новосибирской области
Куйбышевский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю области за незаконную рубку деревьев. Мужчина признан виновным по статьям 260 УК РФ за уничтожение лесных насаждений в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

Суд установил, что в 2020 году подсудимый на территории Северного района вырубил 47 осин и 110 сосен, причинив ущерб Министерству природных ресурсов и экологии региона.

Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Александра Провоторова
журналист

