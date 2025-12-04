Новосибирские школьники освоили безопасную работу с нейросетями

В гимназии №14 Новосибирска 3 декабря прошёл тематический день в рамках всероссийского проекта «Урок цифры», посвящённый изучению искусственного интеллекта. Школьникам рассказали о принципах работы нейросетей и правилах их безопасного применения. В занятии участвовала заместитель министра цифрового развития и связи региона Ирина Савельева.

Тема урока — «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». Материалы подготовили эксперты Яндекса. Ученикам показали, как развивались ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, умеющих понимать и генерировать тексты, до современных мультимодальных систем, способных одновременно обрабатывать текст, изображения и звук.

Ирина Савельева отметила, что особый акцент сделали на вопросах безопасности: школьники узнали о конфиденциальности данных, правилах цифровой гигиены, способах распознавания дипфейков и защиты от киберугроз.

Урок включал интерактивный тренажёр, позволяющий участникам создавать собственных ИИ-помощников, тестировать их и наблюдать, как они «умнеют» по мере выполнения заданий. Организаторы считают, что эта программа будет полезна не только детям, но и взрослым, интересующимся технологиями искусственного интеллекта. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».