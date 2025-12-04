82.76% -1.2
сегодня 09:24
общество

Новосибирские ветераны СВО получат бесплатные проездные

Фото: ru.freepik.com
С начала года участникам специальной военной операции из Новосибирской области компенсировали 3,5 млн рублей расходов на проезд к реабилитационным центрам и обратно. Возмещение предоставляется практически за все виды транспорта — железнодорожный, авиационный, автомобильный и другие. Об этом сообщили на сайте Социального фонда России по Новосибирской области.

С 2025 года ветераны СВO проходят лечение и восстановление в реабилитационных центрах СФР, где получают услуги санаторного лечения и медицинской реабилитации. Участники сами выбирают дату поездки, а сотрудники центров обеспечивают персональное сопровождение.

Для повышения доступности реабилитации предусмотрена компенсация стоимости проезда. Для её получения необходимо подать заявление и предоставить документы, подтверждающие расходы.

С 2026 года планируется расширить меру поддержки: ветеранам будут предоставляться не только компенсации, но и проездные документы для поездки к центрам СФР и обратно.

Александра Провоторова
журналист

