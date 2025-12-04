Новосибирский фонд «Тотальный диктант» стал победителем Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Фонд «Тотальный диктант» стал победителем премии в номинации «Страна возможностей», объединяющей проекты, направленные на сохранение исторической памяти, развитие культуры, искусства, образования, а также инициативы в науке, IT, наставничестве, патриотическом воспитании и медиа. Церемония награждения прошла на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит в Москве с 2 по 5 декабря при участии Президента России.

По словам руководителя департамента молодежной политики региона Василия Носкова, эта награда свидетельствует о признании вклада фонда в развитие грамотности и о значении проекта как инструмента сохранения культурного кода через русский язык. Он отметил, что «Тотальный диктант» объединяет миллионы участников по всему миру, способствует наставничеству и патриотическому воспитанию, а участие ветеранов подчеркивает ценность проекта для всех поколений.

Всемирный просветительский проект родился в 2004 году в Новосибирском государственном университете. В 2025 году в его акциях приняли участие более 11 миллионов человек из 112 стран, включая ветеранов, которые своим примером демонстрируют важность сохранения родного языка и находят в мероприятии способ интеграции в мирную жизнь.

Новосибирская область также вошла в число финалистов в номинации «Субъект Российской Федерации» за активное участие в общественной жизни и поддержку гражданских инициатив. Победителя в этой категории объявят 4 декабря в Национальном центре «Россия».