Новосибирский журналист протестировал помощника «Еда AI» для заказов еды и похода в ресторан

«Еда AI» — ассистент на базе искусственного интеллекта, запущенный 20 июня 2025 года в сервисе «Яндекс Еда». ИИ-помощник работает в бета-режиме, до недавнего времени функционировал лишь в столице. Теперь такая функция появилась и в Новосибирске. Редактор Сиб.фм Виктор Бобровников протестировал его для заказа еды на дом и похода в ресторан. Он нашёл слабые места «Еды AI» и узнал, что в новосибирском ресторане, который открыли Денис Иванов и Жерар Депардье, от французского актера остались лишь пять букв. Далее от лица Бобровникова.

Большинство моих журналистских расследований пишут нейросети, поэтому все, что связано с ИИ меня в последнее время очень интересует. Протестировать умного помощника мне помогала моя девушка — нутрициолог и начинающий ресторанный критик. Мы поделили обязанности следующим образом: я формулировал запросы к «Еде AI», оценивая понятливость ИИ и его потенциал. А за гастрономическую оценку отвечала Юлия. Начнём.

Первым делом мы попытались заказать бургеры с олениной, но бот почему-то предлагал рестораны, где их нет. Правда, об этом он честно предупредил. Для чистоты эксперимента мы проверили, в списке ресторанов с доставкой есть заведения с такими бургерами. Но выйти на них вышло без помощи ИИ.

Затем я решил поощрить нашу практикантку Сашу Моисееву за достойную практику в ее последний день в этом качестве. Предложил теперь уже журналисту заказать роллы с помощью бота.

«Бот оказался не самым понятливым — показал подходящие варианты лишь с третьего раза. В ответ на первый запрос «Хочу заказать доставку большого сета хороших роллов» бот предложил заказать маленькие сеты на 6-8 штук и весом до 250 грамм. В том же чате мы задали уточняющий вопрос «А больше сеты? На компанию». Последовал ответ «К сожалению, на этот вопрос я не смогла найти ответ. Попробуйте спросить меня о чем-нибудь еще». Третий запрос мы сделали более формальным «Заказать сет суши для компании». Такая формулировка была воспринята правильно — «Еда AI» предложила сеты роллов весом более 800г. Они были большие и очень вкусные», — подвела итог Саша Моисеева. Все участники трапезы хвалили и роллы, и Сашу.

В ходе переписки с ботом выяснилось, что он крайне плохо улавливает контекст и простую, а не формализованную речь. Этот помощник оказался куда глупей, чем популярные нейросети.

Справедливости ради стоит отметить: под полем для ввода запроса мелким шрифтом написано предупреждение «Еда AI пока учится — могут быть неточности». Они действительно есть.

Бот действительно учится и учится быстро, если ему помогать. Делать эту нужно, ставя лайк на ответы, которые ты считаешь корректными. Впоследствии ИИ эти поощрения учитывает, то есть он подстраивается индивидуально под каждого пользователя. Могу сказать смело, спустя несколько дней такой практики качество ответов на наши запросы заметно выросло.

Теперь, разберемся, что он нам насоветовал. Основываясь на озвученных Юлией предпочтениях, он предложил оформить заказ из «Twenty Two».

«Я заказала фирменный стейк Twenty two с картофельным гратеном. Стейк отменный, как и его прожарка, однако гратен слишком жирный и майонезный. Второй раз бы не заказала. Также мне принесли стейк из говядины с рисом и грибами шиитаке. Вкусный стейк нужной средней прожарки. Тает во рту. Грибы эти попробовала впервые: вкусно и необычно», — говорит начинающий ресторанный критик.

Второй заказ по рекомендации бота был из ресторана «Сибирь-Сибирь». Как и на предыдущие, на него я выделил 3000 рублей.

«Мне принесли ростбиф из северного оленя с картофельным ризотто. Могу сказать, что заказывать ростбиф на дом — плохая затея. Из-за обилия теплых термоконтейнеров он доготавливается, пока его несет курьер. На выходе получилось обычное мясо, а не средней прожарки как изначально задумано. Пельмени с олениной и клюквой порадовали тонким тестом с большим количеством мяса внутри. Но немного жирновата. К оладьям из печени бычка со сметано-огуречным соусом нареканий не было: нежно и вкусно. Пирожок с черемухой оказался лучшим из всего заказанного мною в рамках эксперимента: тихий восторг», — говорит Юлия, облизывая губы из-за приятных воспоминаний.

Из нескольких представленных ботом ресторанов мы выбрали «Жерарню». Уж очень хотелось узнать, к чему привела коллаборация известного ресторатора Дениса Иванова. Поход в заведение достоин отдельной статьи, постараюсь изложить кратко.

«Мой долг — предупредить: со мной сегодня ресторанный критик Юлия Мелехова», — сказал я опешившему от такой новости официанту, принимавшему заказ.

Я пришёл в ресторан сытым, не спрашивайте почему. Заказал себе луковый суп, а Юле предложил не скромничать. Повторять не пришлось: она заказала себе Турнедо а-ля Россини с фуа-гра и коньячным соусом (блюдо на двоих), вырезку оленя с птитим, белыми грибами и пармезаном и кусок черемухового торта.

Предположу, что за прожаркой Турнедо а-ля Россини для ресторанного критика следил чуть не весь персонал «Жерарни». Официант прикатил столик на колесиках о в огне довёл фуа-агра и мясо до готовности. Это было приятно и эффектно.

«Все блюда были очень вкусны. Но вырезка оленя жестковата. Птитим отлично сочетается с пармезаном и грибами. Черемуховый торт — моя новая любовь», — говорит ресторанный критик, а я ревную. — «10/10 идеально по сахару не приторный. Есть терпкость. Бисквитные коржи перемолоты в крошку. Его прекрасно дополняет его варенье из вишни».

Я прогулялся по ресторану и не увидел ничего, напоминающего о Жераре Депардье. Хотя еще в августе прошлого года его рисунки висели на стенах, а фотографии актера в рамках ставили на столики, обозначая бронь. Об этом говорит подруга Юли и показывает фото-доказательства. Эту же информацию мне подтвердил уже не начинающий ресторанный критик Стас Соколов. Что произошло между Депардье и Ивановым, история умалчивает.

Официант так увлекся чутким и внимательным обслуживанием моей спутницы, что забыл про меня. На часах было 22.30, полчаса до закрытия ресторана. Мы попросили счет, пришла администратор, поинтересоваться нашими впечатлениями. Вкусно было или нет?

«Все было очень эффектно, но попробовать не удалось. Официант не принес мне единственное блюдо, которое я заказал», — сказал я, попросив не быть строгим к молодому человеку.

Вы бы видели выражение лица администратора, которая услышала это. Ради этого стоило обломаться с супом. Такое не купишь не за какие деньги. Заминка с луковым супом не испортила нам вечер, он получился действительно прекрасным.

В завершении могу указать: «Еда AI» еще сыроват, что нормально для бета-режима. Он имеет неплохой потенциал к обучению. Вероятно, при полноценном запуске он станет неплохим советчиком.