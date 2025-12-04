82.76% -1.2
сегодня 16:23
общество

Новосибирцы могут отправить письма напрямую Деду Морозу через почтовый ящик

Фото: ru.freepik.com
В России отмечают День написания писем Деду Морозу, и в Новосибирске для юных жителей города установлен специальный ящик в центральном почтовом отделении на ул. Советской, 33. Здесь дети и взрослые смогут оставлять свои письма на протяжении всего декабря.

«Почта России» напоминает, что главный адрес зимнего волшебника: 162390, Вологодская обл., город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. В письме важно представиться, рассказать о себе и своих увлечениях, поблагодарить за прошлогодние подарки и поделиться желаниями.

Особое внимание Дед Мороз уделяет письмам с «нематериальными» просьбами — здоровья родным, мира и добрых дел. Не забудьте добавить тёплые слова и самому волшебнику.

Александра Провоторова
журналист

