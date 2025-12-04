Новый гендиректор НОВАТа Тухватуллин приехал в Новосибирск

В Новосибирск прибыл новый генеральный директор театра оперы и балета Айрат Тухватуллин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Руководитель отметил готовность театра активно участвовать в культурной жизни города и поддержал инициативу по присвоению Новосибирску звания «Культурная столица России – 2027».

До назначения Тухватуллин почти два года возглавлял Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина. Ранее он занимал руководящие позиции в МХТ им. А. П. Чехова, Ярославском драматическом театре им. Ф. Г. Волкова и московском «Театре Луны».