82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 23:47
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 23:47
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
сегодня 22:00
общество

Новый гендиректор НОВАТа Тухватуллин приехал в Новосибирск

Фото: правительство Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирск прибыл новый генеральный директор театра оперы и балета Айрат Тухватуллин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Руководитель отметил готовность театра активно участвовать в культурной жизни города и поддержал инициативу по присвоению Новосибирску звания «Культурная столица России – 2027».

До назначения Тухватуллин почти два года возглавлял Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина. Ранее он занимал руководящие позиции в МХТ им. А. П. Чехова, Ярославском драматическом театре им. Ф. Г. Волкова и московском «Театре Луны».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.