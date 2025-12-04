Опубликовано предсмертное послание уволенного лидера новосибирских пенсионеров Кожемякина

Бывший лидер новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин заявил Сиб.фм, что с 4 декабря возобновит голодовку, на этот раз полностью отказавшись от пищи и воды.

«Голодовку я намерен держать до самого конца. Надеюсь, до этого не дойдет, но готов ко всему», — отметил Кожемякин в разговоре с Сиб.фм.

Каких-либо предпосылок к тому, что требования Кожемякина будут удовлетворены, не было ни ранее, нет их и сейчас. На случай летального исхода политик подготовил обращение к россиянам, которым поделился с Сиб.фм.

«Я — человек верующий. Хочу сказать, что согласен с библейским тезисом «возлюби ближнего, как самого себя». Но наказывать тоже нужно тех людей, которые поступаю некорректно и несправедливо, непорядочно, а иногда преступно. Я обращаюсь к Богу-отцу, чтобы он тоже помог. А людям я бы хотел сказать, чтобы они искренне верили в Бога. Он нам поможет. Я сейчас только на него уповаю. Ну и на совесть, которая должна проснуться», — сказал Кожемякин.

Напомним, Кожемякин требует передачи мандатов депутатов Заксобрания НСО Александру Аверкину и Владимиру Ворожцову, а также отставки председателя партии Эдуарда Праздникова и Сергея Бушмакина. Как говорил Кожемякин ранее, цель его голодовки — протест против «кандидатов-паровозов», которые, по его мнению, несправедливо не уступили свои мандаты местным соратникам после сентябрьских выборов. Политик обвиняет сопартийцев а в фальсификациях и попытках незаконно сместить его с поста председателя.

Предыдущую голодовку Кожемякин прекратил в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Он собрался с силами, чтобы начать новую, более жесткую, то есть без воды.

10 ноября руководство партии отреклось от Кожемякина, отметив, что его действия наносят урон имиджу и репутации. Он был смещен с поста председателя новосибирского реготделения.