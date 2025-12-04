Представители ИТ-сообщества Новосибирской области сдали кровь в рамках «Недели ИT-донора»

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, каждый раз удается пополнить региональный банк крови на десятки литров. Глава ведомства сдал кровь в 18-ый раз. Кроме того, в этом году Сергей Цукарь вступил в регистр доноров костного мозга. «Акция проходит дважды в год, летом и зимой, но именно декабрьская очень важна, чтобы обеспечить необходимый запас крови на период всех новогодних праздников, когда потребность в ней возрастает. Если у кого-то есть желание помогать, приглашаем присоединиться к проекту», – отметил он.

Проект поддержали министерство цифрового развития и связи региона и его подведомственные учреждения – центр информационных технологий, центр цифровой трансформации, центр защиты информации, а также созданный в 2025 году региональный ИТ-клуб и представители ИТ-компаний.